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1 час назад

Лавиолетт: Овечкин стал звездой НХЛ с тех пор, как попал сюда

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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт поделился мнением о капитане команды Александре Овечкине. Он примет участие в Матче звёзд НХЛ.

"Элитный игрок НХЛ": Лавиолетт высказался об Овечкине
Фото: NHLNHL

«Его выбрали для участия, потому что он элитный игрок НХЛ на протяжении всей своей карьеры и даже сейчас. Он стал звездой лиги с тех пор, как попал сюда. Это будет хорошее время для игроков, которые попали в составы, для их семей, для болельщиков, для спорта», – цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Для Александра это будет восьмой звёздный уик-энд в карьере, последний раз он играл в 2018 году. В прошлом сезон он пропустил мероприятие из-за заражения коронавирусом.

По ходу текущего сезона 37-летний Овечкин вышел на второе место в истории лиги по количеству голов – 812. Он продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки (894).

Мероприятие состоится на стадионе «Флориды». Кроме Овечкина, примут участие еще восемь россиян.

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