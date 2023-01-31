"Элитный игрок НХЛ": Лавиолетт высказался об Овечкине

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт поделился мнением о капитане команды Александре Овечкине. Он примет участие в Матче звёзд НХЛ.
«Его выбрали для участия, потому что он элитный игрок НХЛ на протяжении всей своей карьеры и даже сейчас. Он стал звездой лиги с тех пор, как попал сюда. Это будет хорошее время для игроков, которые попали в составы, для их семей, для болельщиков, для спорта», – цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ.
Для Александра это будет восьмой звёздный уик-энд в карьере, последний раз он играл в 2018 году. В прошлом сезон он пропустил мероприятие из-за заражения коронавирусом.
По ходу текущего сезона 37-летний Овечкин вышел на второе место в истории лиги по количеству голов – 812. Он продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки (894).
Мероприятие состоится на стадионе «Флориды». Кроме Овечкина, примут участие еще восемь россиян.