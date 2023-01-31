"Элитный игрок НХЛ": Лавиолетт высказался об Овечкине

«Его выбрали для участия, потому что он элитный игрок НХЛ на протяжении всей своей карьеры и даже сейчас. Он стал звездой лиги с тех пор, как попал сюда. Это будет хорошее время для игроков, которые попали в составы, для их семей, для болельщиков, для спорта», – цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ.