Гретцки отказался считать погоню за рекордом главным событием в карьере Овечкина

«Забудьте о рекорде. Я так счастлив, что они выиграли Кубок Стэнли, потому что самое важное в хоккее — чемпионский титул. Остальное не имеет значения, если ты не стал чемпионом», — заявил Гретцки. Он добавил, что очень счастлив находиться рядом со спортсменом, у которого есть шанс побить его рекорд. «Мою жизнь это не изменит, а Национальной хоккейной лиге (НХЛ) пойдет на пользу, и это главное», — отметил Гретцки.