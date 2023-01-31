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2 часа назад

Гретцки отказался считать погоню за рекордом главным событием в карьере Овечкина

Lenta.ru

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки отказался считать погоню за его рекордом главным событием в карьере российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова доступны на YouTube-канале NBC Sports Washington.

Гретцки отказался считать погоню за рекордом главным событием в карьере Овечкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Забудьте о рекорде. Я так счастлив, что они выиграли Кубок Стэнли, потому что самое важное в хоккее — чемпионский титул. Остальное не имеет значения, если ты не стал чемпионом», — заявил Гретцки. Он добавил, что очень счастлив находиться рядом со спортсменом, у которого есть шанс побить его рекорд. «Мою жизнь это не изменит, а Национальной хоккейной лиге (НХЛ) пойдет на пользу, и это главное», — отметил Гретцки.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ. На его счету 812 заброшенных шайб. Отставание от Гретцки, лидирующего в списке, составляет 82 гола.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

Хоккей,Уэйн Гретцки,
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