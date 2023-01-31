«Торпедо» — «Салават Юлаев», прогноз на матч КХЛ 1 февраля 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

Профессор не перестаёт восхищать. Обыграть на выезде лидирующий СКА без трёх лидеров для него не проблема!

1 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Салават Юлаев». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 2.35. Успех уфимцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.85.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Салават Юлаев» 1 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Торпедо» — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.60. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.90.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Торпедо» Нижний Новгород — «Салават Юлаев» Уфа (01.02.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в самом разгаре. Идёт активная борьба за места в плей-офф. 1 февраля состоятся шесть встреч. В одной из них на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде местный «Торпедо» примет «Салават Юлаев». Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Казавшийся когда-то утопией подход Игоря Ларионова сделал «Торпедо» одним из сильнейших клубов КХЛ. На данный момент нижегородцы располагаются на втором месте в сводной таблице. Если они продолжат в том же темпе, то могут ещё испортить настроение СКА, который лидирует.

Автозаводцы потерпели поражения только в 4 из 19 последних игр. Также они одержали четыре победы в овертайме и две в серии послематчевых буллитов, в том числе в игре со СКА (2:1 Б). Во всех остальных встречах выиграли в основное время.

Матч со СКА интересен тем, что в нём не приняли участия сразу три лидера «Торпедо» — Алексей Кручинин (первый бомбардир команды), Николай Коваленко (второй) и Сергей Гончарук (четвёртый). В послематчевом интервью Игорь Ларионов объяснил, что хотел дать ведущим хоккеистам передышку, а тем, кто мало играл, взять на себя ответственность, сыграть хороший матч.

Профессор понемногу готовится к плей-офф, испытывая и увеличивая ресурсы клуба из Нижнего Новгорода. При этом у его подопечных всё получается. Даже несмотря на эксперименты тренера, автозаводцы продолжают демонстрировать очень красивую доминирующую игру и добывать очки.

У «Салавата Юлаева» дела обстоят несколько иначе. После великолепного осеннего отрезка он утратил стабильность. Вследствие этого спустился на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Причины спада подопечных Виктора Козлова кроются в нескольких аспектах.

Во-первых, клуб из Уфы не усилился в зимнее трансферное окно. Как бы ни старалась его молодёжь, качества нередко оказывалось недостаточно. Во-вторых, соперники адаптировались к стратегии Козлова. Приносившие великолепные плоды козыри тренера перестали быть эффективными.

Зелёные одержали победы только в четырёх из девяти последних матчей, причём выступая на домашнем стадионе. В овертайме «Салават» обыграл «Ак Барс» (2:1 ОТ) и «Нефтехимик» (3:2 ОТ). В основное время выиграл во встречах с «Адмиралом» (2:0) и «Северсталью» (4:1).

Во всех остальных матчах подопечные Виктора Козлова потерпели поражения в основное время. Также стоит отметить, что победы в играх с «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» уфимцы добыли не без нервов. В обоих случаях Виктор Козлов шёл на риск, снимая голкипера в овертайме. Форвард «СЮ» Александр Хмелевски отметил, что играть с пустыми воротами нкомфортно.

При таком раскладе в победу нижегородцев верится гораздо больше. Поставить на них можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35. Если уж СКА подопечные Игоря Ларионова сумели обыграть без трёх лидеров, да ещё и на выезде, то на домашней арене они наверняка будут сильнее команды из Уфы.

В недавнем интервью Ларионов отметил, что он и его подопечные хотят уйти от звания грозы авторитетов, чтобы примкнуть на постоянной основе к группе лидеров. Сейчас эта мечта выглядит вполне реально, но на самом деле потребуется немало времени, чтобы хоккейный мир назвал «Торпедо» одним из постоянных лидеров КХЛ.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Торпедо» — «Салават Юлаев» 1 февраля 2023 года

Благодаря чёткому руководству Игоря Ларионова «Торпедо» стало настоящей грозой КХЛ. Уникальный красивый хоккей автозаводцев не только влюбляет в себя нейтральных болельщиков, но и приносит потрясающие результаты. Вряд ли утратившему стабильность «Салавату Юлаеву» удастся зацепиться во встрече с ними за очки. В пяти из девяти последних матчей в регулярном чемпионате уфимцы уступили в основное время. Думается, проиграют идентичным образом и в этот раз.