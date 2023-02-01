22-летний защитник СКА Грязнов забил гол рукой в свои ворота

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимает на своём льду ярославский «Локомотив». Идёт второй период, счёт 1:1.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

На четвёртой минуте второго периода шайбу в свои ворота рукой забросил защитник армейцев Григорий Грязнов. 22-летний хоккеист пытался перехватить летящую шайбу, но в итоге срезал её в собственные ворота.

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Шайбу в протоколе записали на форварда «Локомотива» Георгия Иванова.