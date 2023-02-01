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22 минуты назад

22-летний защитник СКА Грязнов забил гол рукой в свои ворота

Чемпионат.comиещё 3

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимает на своём льду ярославский «Локомотив». Идёт второй период, счёт 1:1.

22-летний защитник СКА Грязнов забил гол рукой в свои ворота
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На четвёртой минуте второго периода шайбу в свои ворота рукой забросил защитник армейцев Григорий Грязнов. 22-летний хоккеист пытался перехватить летящую шайбу, но в итоге срезал её в собственные ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Шайбу в протоколе записали на форварда «Локомотива» Георгия Иванова.

Санкт-петербургский клуб после 58 матчей набрал 91 очко и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Локомотив» после 58 встреч имеет в активе 76 результативных баллов и располагается на третей строчке в таблице Запада.

Хоккей,Георгий Иванов,СКА,Фонбет,
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