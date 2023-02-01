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8 часов назад

Форвард «Вашингтона» Кузнецов признан третьей звездой дня в НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан третьей звездой дня по итогам матчей регулярного чемпионата НХЛ, состоявшихся во вторник, сообщает пресс служба лиги.

Кузнецов стал 3-й звездой дня в НХЛ
Фото:  Официальный сайт NHL Официальный сайт NHL

Кузнецов отметился победным голом и результативной передачей в выездном матче с «Коламбусом» (4:3 ОТ).

Первой звездой дня стал форвард «Каролины» Себастьян Ахо, который забросил шайбу в овертайме домашнего матча с «Лос Анджелесом», выигранного со счетом 5:4. На второй строчке нападающий «Оттавы» Тим Штюцле, который набрал 4 очка (2 гола и 2 передачи) в гостевой игре с «Монреалем» (5:4).

Источник:Официальный сайт НХЛ

Хоккей,Себастьян Ахо,Евгений Кузнецов,
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