Кузнецов стал 3-й звездой дня в НХЛ

Кузнецов отметился победным голом и результативной передачей в выездном матче с «Коламбусом» (4:3 ОТ).

Первой звездой дня стал форвард «Каролины» Себастьян Ахо, который забросил шайбу в овертайме домашнего матча с «Лос Анджелесом», выигранного со счетом 5:4. На второй строчке нападающий «Оттавы» Тим Штюцле, который набрал 4 очка (2 гола и 2 передачи) в гостевой игре с «Монреалем» (5:4).