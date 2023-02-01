Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
0° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
6 часов назад

Кузнецов поднялся на пятое место по победным голам в истории «Вашингтона»

Betassist

В Коламбусе минувшей ночью состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой «столичных» в овертайме со счётом 4:3 ОТ.

Кузнецов поднялся на пятое место по победным голам в истории «Вашингтона»
Фото: betassist.rubetassist.ru

Решающий бросков в овертайме удался российскому нападающему «Вашингтона» Евгению Кузнецову. Эта шайба стала 34-м победным голом россиянина в составе «столичных» в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф НХЛ. Таким образом, он вышел на пятое место в истории «Вашингтона» по этому показателю.

Сейчас Кузнецов делит пятое место с Бендтом Аке-Густафссоном и Майком Ридли. Лидером «Вашингтона» по победным голам в регулярке и плей-офф НХЛ с огромным отрывом от остальных является их нынешний капитан и ещё один россиянин Александр Овечкин, забивший уже 134 победные шайбы. На втором месте располагается словак Питер Бондра (79), третье место остаётся за легендарным Майком Гартнером (55), а четвёртое место занимает Никлас Бекстрём (46).

Хоккей,Майк Гартнер,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители