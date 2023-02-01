Кузнецов поднялся на пятое место по победным голам в истории «Вашингтона»

В Коламбусе минувшей ночью состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой «столичных» в овертайме со счётом 4:3 ОТ.

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Решающий бросков в овертайме удался российскому нападающему «Вашингтона» Евгению Кузнецову. Эта шайба стала 34-м победным голом россиянина в составе «столичных» в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф НХЛ. Таким образом, он вышел на пятое место в истории «Вашингтона» по этому показателю.