Кузнецов поднялся на пятое место по победным голам в истории «Вашингтона»

В Коламбусе минувшей ночью состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой «столичных» в овертайме со счётом 4:3 ОТ.
Решающий бросков в овертайме удался российскому нападающему «Вашингтона» Евгению Кузнецову. Эта шайба стала 34-м победным голом россиянина в составе «столичных» в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф НХЛ. Таким образом, он вышел на пятое место в истории «Вашингтона» по этому показателю.
Сейчас Кузнецов делит пятое место с Бендтом Аке-Густафссоном и Майком Ридли. Лидером «Вашингтона» по победным голам в регулярке и плей-офф НХЛ с огромным отрывом от остальных является их нынешний капитан и ещё один россиянин Александр Овечкин, забивший уже 134 победные шайбы. На втором месте располагается словак Питер Бондра (79), третье место остаётся за легендарным Майком Гартнером (55), а четвёртое место занимает Никлас Бекстрём (46).