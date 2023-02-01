Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
0° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
4 часа назад

КХЛ определила лучших игроков января

Чемпионат.com

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов января в четырёх номинациях, сообщает пресс-служба лиги.

КХЛ определила лучших игроков января
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Лучшим вратарём во второй раз в карьере признан Тимур Билялов («Ак Барс»), одержавший семь побед в 10 матчах месяца. По воротам Билялова было нанесено 248 бросков, из которых он отразил 96,37%. Коэффициент надёжности 0,98. В матчах с «Витязем» (2:0) и «Авангардом» (2:0) Билялов оформил шат-аут. Первый раз Билялов признавался лучшим в ноябре 2019 года.

Лучшим защитником в третий раз в карьере и в сезоне признан Александр Никишин (СКА), набравший 12 (0+12) очков в 11 матчах месяца. На счету Никишина 21 силовой приём, 12 заблокированных бросков и четыре отбора шайбы. Никишин признавался лучшим защитником месяца в сентябре и октябре 2022 года.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Алексей Кручинин («Торпедо»), набравший 13 (5+8) очков в 11 матчах месяца. Кручинин сделал два дубля, а шайбы в матчах с «Локомотивом» (3:2 ОТ) и ХК «Сочи» (5:2) стали победными для его команды. На его счету также два силовых приёма, шесть заблокированных бросков и семь отборов шайбы.

Лучшим новичком впервые в карьере признан Никита Гребёнкин («Амур»), набравший 9 (4+5) очков в 12 матчах месяца. В игре с «Сибирью» (6:4) Гребёнкин сделал дубль, а на его счету также семь силовых приёмов, восемь блокированных бросков и 11 отборов шайбы.

Хоккей,Тимур Билялов,Александр Никишин,Алексей Кручинин,Торпедо,СКА,ХК Авангард,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители