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3 часа назад

Овечкин рассказал про совместный ужин российских игроков «Вашингтона» и «Коламбуса»

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко рассказали про совместный ужин российских игроков в преддверии игры двух команд.

Овечкин рассказал про совместный ужин российских игроков «Вашингтона» и «Коламбуса»
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Опыт общения с Овечкиным? Я сказал ему что-то вроде: «Вау, ты знаешь моё имя». Это круто, я очень счастлив. Мы говорили не о хоккее, только о жизни. Это был отличный ужин для меня», — приводит слова Марченко Nova Caps.

Овечкина, который проводит уже 18-й сезон в НХЛ, попросили порассуждать о его статусе наставника для молодых российских хоккеистов, появляющихся в лиге.

«Он классный парень, мы устроили встречу, много русских игроков пришло на совместный ужин, мы разговаривали, рассказывали какие-то истории, было круто. Я стараюсь играть на максимуме, конечно, я могу говорить: «Следуй по моим следам, смотри на меня». Здорово, если молодые ребята растут, наблюдая за моей игрой, за тем, что я делаю здесь. Это классно», – заявил Овечкин.

«Вашингтон» одержал победу над «Коламбусом» в овертайме со счётом 4:3. Александр Овечкин заработал коэффициент полезности «-1».

Хоккей,Кирилл Марченко,Александр Овечкин,
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