Овечкин рассказал про совместный ужин российских игроков «Вашингтона» и «Коламбуса»

«Он классный парень, мы устроили встречу, много русских игроков пришло на совместный ужин, мы разговаривали, рассказывали какие-то истории, было круто. Я стараюсь играть на максимуме, конечно, я могу говорить: «Следуй по моим следам, смотри на меня». Здорово, если молодые ребята растут, наблюдая за моей игрой, за тем, что я делаю здесь. Это классно», – заявил Овечкин.