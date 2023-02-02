Три российских игрока попали в топ-25 лучших хоккеистов сезона в НХЛ

Канадское издание TSN опубликовало рейтинг лучших игроков текущего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров занимает пятое место. Форвард "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов - 15-е.
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин расположился на 22-й позиции.
Также отмечается, что из топ-50 перед началом сезона выпали: голкипер "Тампа-Бэй" Андрей Василевский, который был на седьмом месте до старта регулярного чемпионата, и вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин, который был 15-м. Первое место в списке занимает хоккеист "Эдмонтон Ойлерз" — Коннор Макдэвид, его одноклубник Леон Драйзайтль на второй строчке. Замыкает топ-3 - форвард "Бостон Брюинз" Давид Пастрняк.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин занял шестое место в рейтинге лучших игроков в современной истории Национальной хоккейной лиги по версии издания The Athletic.