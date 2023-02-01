«Торпедо» победило «Салават Юлаев» и вышло в плей-офф КХЛ

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Встреча состоялась в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 5:1. На шайбы Данила Веряева (3 я минута), Артема Михеева (4), Кирилла Воронина (20), Богдана Конюшкова (21) и Сергея Гончарука (22) гости смогли ответить лишь точным броском Егора Сучкова (27).

Для «Торпедо» эта победа стала пятой кряду. Нижегородцы с 80 очками располагаются на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Салават Юлаев» (69) идет шестым на Востоке. «Торпедо» стало вторым клубом после СКА, которое гарантировало участие в плей офф КХЛ.

В следующем матче нижегородцы 4 февраля дома встретятся с минским «Динамо», а «Салават Юлаев» днем ранее на выезде сыграет с московским ЦСКА.

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КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)