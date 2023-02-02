Российский вратарь «Торонто» отдал голевую передачу в матче НХЛ

«Бостон Брюинс» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в Торонто завершилась победой «Бостона» со счетом 5:2. Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 24 броска из 29, а также отдал голевую передачу. Этот ассисит стал для 25-летнего игрока вторым в сезоне.

В сентябре Самсонов вошел в топ-25 самых перспективных игроков НХЛ в сезоне-2022/2023 по версии ESPN. Россиянин попал в число самых многообещающих игроков, сменивших команду в межсезонье.