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3 часа назад

Российский вратарь «Торонто» отдал голевую передачу в матче НХЛ

Lenta.ru

«Бостон Брюинс» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российский вратарь «Торонто» отдал голевую передачу в матче НХЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Встреча в Торонто завершилась победой «Бостона» со счетом 5:2. Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 24 броска из 29, а также отдал голевую передачу. Этот ассисит стал для 25-летнего игрока вторым в сезоне.

В сентябре Самсонов вошел в топ-25 самых перспективных игроков НХЛ в сезоне-2022/2023 по версии ESPN. Россиянин попал в число самых многообещающих игроков, сменивших команду в межсезонье.

Самсонов выступает в НХЛ с 2019 года. До 2022 года он играл за «Вашингтон Кэпиталс», однако команда не стала предлагать ему новый контракт, после чего россиянин перешел в «Торонто».

Хоккей,Илья Самсонов,
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