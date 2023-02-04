Свечников вышел в финал конкурса в забеге на скорость на Матче звезд НХЛ

В конкурсе на скорость российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников вышел в финал с показателем 13,757 секунды. Вторым стал Кевин Фиала из «Лос-Анджелеса» — 13,997 секунды. Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов также участвовал в конкурсе на скорость, но в финал пройти не смог.Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин включен в конкурс на самый сильный бросок, а также на самый красивый буллит.