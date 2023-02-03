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2 часа назад

Овечкин поделился эмоциями от приезда на Матч звезд НХЛ с семьей

Газета.Ru

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал о своих эмоциях от приезда на Матч звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает журналист Саманта Пелл в социальных сетях.

Овечкин поделился эмоциями от приезда на Матч звезд НХЛ с семьей
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что Овечкин заявил, что взволнован присутствием семьи на мероприятии. Также он заявил, что Матч звезд НХЛ станет для его сына Сергея особенно веселым, так как он будет находиться в раздевалке команды. Матч звезд НХЛ состоится в городе Санрайз, штат Флорида, на домашней арене клуба "Флорида Пантерз".

3 февраля пройдет "мастер шоу", а 4 февраля четыре команды, представляющие свои дивизионы, сыграют в турнире "3 на 3". В текущем сезоне на счету Овечкина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 52 матчах. За свою карьеру в НХЛ он забросил 812 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю. Главной целью форварда является рекорд канадца Уэйна Гретцки. Он составляет 894 гола.

Ранее сообщалось, что Овечкин поучаствует в двух конкурсах мастерства в Матче звезд НХЛ.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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