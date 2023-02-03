Любушкин объяснил, почему некоторые игроки не хотят участвовать в Матче звезд НХЛ

Причиной отказа игроков от участия в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) является усталость. Такое мнение ТАСС высказал защитник "Баффало" Илья Любушкин.
"Понимаю тех ребят, которые, возможно, не хотели бы туда ехать, - сказал Любушкин. - Они очень устают, кому-то лучше сделать перерыв. Вряд ли кто-то отказывается по тому, что не хочет ехать туда просто так".
Матч звезд НХЛ 2023 года пройдет в Санрайзе (штат Флорида, США) 3-4 февраля. Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не участвовал в последних трех Матчах звезд. НХЛ дисквалифицировала его на один матч в 2019 и 2020 годах за умышленный пропуск уикенда.
В предстоящем Матче звезд примет участие рекордное количество россиян - девять. Это выбранные департаментом лиги по хоккейным операциям нападающие Овечкин, Андрей Свечников ("Каролина"), Никита Кучеров ("Тампа"), Кирилл Капризов ("Миннесота") и Владимир Тарасенко ("Сент-Луис"), вратарь Игорь Шестеркин ("Рейнджерс"). По итогам голосования болельщиков из россиян к ним добавились вратари Илья Сорокин ("Нью-Йорк Айлендерс") и Андрей Василевский ("Тампа"), форвард Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс").