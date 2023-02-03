Сорокин рассказал о своих отношениях с Шестеркиным

«На льду мы не друзья. Дружба заканчивается, когда я играю в матче против него. После игры, да, мы можем встретиться, мы можем посмеяться, но не на льду. Он мой хороший друг, я являюсь крестным отцом его сына Тимофея. Мы переписываемся каждую неделю», - приводит слова хоккеиста пресс-служба лиги.