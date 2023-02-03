Радулов рассказал о самом необычном праздновании после победы

«Танцевал на крыше машины в Питере в 2008 году. Машина была Игоря Денисова, футболиста такого. Мы выиграли тогда [чемпионат мира] в Квебеке, а они [«Зенит»] победили в Кубке УЕФА. И мы танцевали на Площади Восстания. Там еще был Анюков.