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1 час назад

Радулов рассказал о танцах с Анюковым на крыше машины Денисова под спартаковскую песню МакSим

Газета.Ru

Российский хоккеист казанского «Ак Барса» Александр Радулов рассказал о самом необычном праздновании после победы.

Радулов рассказал о самом необычном праздновании после победы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Танцевал на крыше машины в Питере в 2008 году. Машина была Игоря Денисова, футболиста такого. Мы выиграли тогда [чемпионат мира] в Квебеке, а они [«Зенит»] победили в Кубке УЕФА. И мы танцевали на Площади Восстания. Там еще был Анюков.

Под какую музыку? По-моему, МакSим, вот эта спартаковская песня. Но тогда она еще не была спартаковская. Эта песня ведь давно вышла, но я сразу раскусил, что она нормальная», — сказал спортсмен на YouTube-канале «Скользкий Лед».

29 января Александр Радулов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с челябинским Трактором (6:0) забросил 20-ю шайбу в сезоне.

Радулов — двукратный чемпион мира (2008, 2009), обладатель бронзовой медали ЧМ-2007 в Москве. Участник Олимпийских игр — 2010 в Ванкувере.

Хоккей,Александр Радулов,Игорь Денисов,УЕФА,Зенит,
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