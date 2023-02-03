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1 час назад

Луонго будет защищать ворота в конкурсе на самый красивый буллит на Матче звёзд НХЛ

Чемпионат.com

Бывший голкипер НХЛ Роберто Луонго будет защищать ворота на конкурсе на самый эффектный буллит на Матче звёзд НХЛ. В этом конкурсе примут участие капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, которые совместно исполнят буллит.

Луонго будет защищать ворота в конкурсе на самый красивый буллит на Матче звёзд НХЛ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Меня спросили, интересно ли мне поучаствовать. Не знаю, зачем я согласился. На этой неделе я впервые за долгое время вышел на лёд, и мои ноги до сих пор болят.

Но было здорово снова надеть экипировку. После четырёх лет перерыва я чувствую себя гораздо лучше, чем ожидал. Так что жду конкурс с нетерпением», – цитирует Луонго официальный сайт НХЛ.

43-летний канадец завершил карьеру в 2019 году. Он выступал в НХЛ за «Флориду Пантерз», «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Айлендерс».

Хоккей,Роберто Луонго,Александр Овечкин,
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