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1 час назад

«Трактор» в гостях обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

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Челябинцы выиграли второй матч подряд

«Трактор» в гостях обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
Фото: Championat.comChampionat.com

Челябинский «Трактор» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В первом периоде командам не удалось поразить ворота друг друга. В начале второй двадцатиминутки челябинский клуб вышел вперёд. Точным броском отметился Петр Хохряков. Через несколько минут гости увеличили преимущество после гола Максима Шабанова.

Хозяева быстро смогли отыграть одну шайбу, отличился казахстанский нападающий Кертис Волк. В оставшееся до конца матча время соперники больше не смогли изменить результат.

«Автомобилист» проиграл второй матч подряд. Екатеринбуржцы с 73 очками занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Трактор» одержал вторую победу кряду. Челябинская команда с 58 баллами располагается на 10-й строчке.

Хоккей,Максим Шабанов,Петр Хохряков,ХК Трактор,
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