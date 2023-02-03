Друг Овечкина ответил на вопрос о секрете его успеха

Маркетинговый агент, друг и доверенное лицо российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Дэвид Абрутин заявил, что пока не раскроет формулу успеха хоккеиста.
«Мы оставим секретную формулу секретной. Пусть он расскажет об этом, когда ему исполнится 51 год и он обойдет Яромира Ягра как самый возрастной играющий хоккеист», — передает слова Абрутина The Athletic.
Для 37-летнего российского игрока сезон-2022/23 является уже 18-м в заокеанской лиге. Овечкин перешел в «Вашингтон Кэпиталз» в 2005 году и на протяжении всей карьеры в НХЛ выступал только за один клуб.
В текущем сезоне на счету Овечкина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 52 матчах. За свою карьеру в НХЛ он забросил 812 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю. Главной целью форварда является рекорд канадца Уэйна Гретцки. Он составляет 894 гола.