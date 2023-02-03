Друг Овечкина ответил на вопрос о секрете его успеха

Маркетинговый агент, друг и доверенное лицо российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Дэвид Абрутин заявил, что пока не раскроет формулу успеха хоккеиста.

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«Мы оставим секретную формулу секретной. Пусть он расскажет об этом, когда ему исполнится 51 год и он обойдет Яромира Ягра как самый возрастной играющий хоккеист», — передает слова Абрутина The Athletic.

Для 37-летнего российского игрока сезон-2022/23 является уже 18-м в заокеанской лиге. Овечкин перешел в «Вашингтон Кэпиталз» в 2005 году и на протяжении всей карьеры в НХЛ выступал только за один клуб.