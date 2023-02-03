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1 час назад

Друг Овечкина пообещал открыть формулу успеха форварда "Вашингтона" после его 51-летия

Газета.Ru

Маркетинговый агент, друг и доверенное лицо российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Дэвид Абрутин заявил, что пока не раскроет формулу успеха хоккеиста.

Друг Овечкина ответил на вопрос о секрете его успеха
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы оставим секретную формулу секретной. Пусть он расскажет об этом, когда ему исполнится 51 год и он обойдет Яромира Ягра как самый возрастной играющий хоккеист», — передает слова Абрутина The Athletic.

Для 37-летнего российского игрока сезон-2022/23 является уже 18-м в заокеанской лиге. Овечкин перешел в «Вашингтон Кэпиталз» в 2005 году и на протяжении всей карьеры в НХЛ выступал только за один клуб.

В текущем сезоне на счету Овечкина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 52 матчах. За свою карьеру в НХЛ он забросил 812 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю. Главной целью форварда является рекорд канадца Уэйна Гретцки. Он составляет 894 гола.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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