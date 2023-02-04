Овечкин засомневался в возможности побить рекорд Гретцки

Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прокомментировал свою погоню за рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки. Напомним, Овечкин занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ. На данный момент в его активе 812 голов в регулярных чемпионатах, на счету Гретцки — 894 шайбы.
"Я до сих пор не думаю, что это возможно. Как уже говорил, я просто иду от встречи к встрече, день ото дня", — приводит слова россиянина Washington Hockey Now.
В сезоне-2022/23 Овечкин забросил 32 шайбы и сделал 22 результативные передачи в 52 матчах регулярного чемпионата. Российский нападающий выступает за "Вашингтон Кэпиталз" с 2005 года. В 2018 году в составе столичного клуба он стал обладателем Кубка Стэнли.
Ранее маркетинговый агент, друг и доверенное лицо Александра Овечкина Дэвид Абрутин заявил, что пока не раскроет формулу успеха хоккеиста.