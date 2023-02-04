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1 час назад

Капитан "Вашингтона" Овечкин сомневается, что может побить рекорд Гретцки

Газета.Ruиещё 2

Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прокомментировал свою погоню за рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки. Напомним, Овечкин занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ. На данный момент в его активе 812 голов в регулярных чемпионатах, на счету Гретцки — 894 шайбы.

Овечкин засомневался в возможности побить рекорд Гретцки
Фото: ТАССТАСС

"Я до сих пор не думаю, что это возможно. Как уже говорил, я просто иду от встречи к встрече, день ото дня", — приводит слова россиянина Washington Hockey Now.

В сезоне-2022/23 Овечкин забросил 32 шайбы и сделал 22 результативные передачи в 52 матчах регулярного чемпионата. Российский нападающий выступает за "Вашингтон Кэпиталз" с 2005 года. В 2018 году в составе столичного клуба он стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее маркетинговый агент, друг и доверенное лицо Александра Овечкина Дэвид Абрутин заявил, что пока не раскроет формулу успеха хоккеиста.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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