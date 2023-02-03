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2 часа назад

Нападающий СКА Зыков потерял почти весь верхний ряд зубов в столкновении с Радуловым

Газета.Ruиещё 2

Нападающий петербургского СКА Валентин Зыков потерял почти весь верхний ряд зубов в столкновении с форвардом казанского "Ак Барса" Александром Радуловым, сообщает "Спорт-Экспресс".

Хоккеист потерял несколько зубов в матче против «Ак Барса»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел на первой минуте стартового периода матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), прошедшего 3 февраля в Санкт-Петербурге. Радулов провел силовой прием в отношении Зыкова, который пытался перехватить у него шайбу.

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Судьи просматривали эпизод на момент вынесения Радулову большого штрафа, но в итоге не увидели нарушения со стороны капитана клуба из столицы Татарстана.

СКА одержал в матче победу со счетом 7:4. Четыре шайбы в составе хозяев площадки забросил Эмиль Галимов.

Петербургская команда сохраняет лидерство в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 93 очка в 60 матчах. СКА первым из клубов лиги гарантировал себе выход в плей-офф.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный победитель чемпионатов мира норвежский биатлонист Йоханнес Бе заявил, что большинство спортсменов будут выступать против возвращения российских атлетов на международные соревнования.

Хоккей,Йоханнес Бе,Эмиль Галимов,Валентин Зыков,СКА,
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