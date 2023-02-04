Ротенберг высказал мнение насчет сильнейшего тренера в КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча с «Ак Барсом» похвалил тренерский штаб соперника, назвав Зинэтулу Билялетдинова сильнейшим специалистом в КХЛ.
Пятничная встреча в Санкт Петербурге завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев. СКА с 93 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции, «Ак Барс» (75) идет первым на Востоке.
— Мы все сегодня можем гордиться ребятами. Они проявили характер, мужество. Правильно сыграли тактически, даже лучше, чем в прошлой игре. Мы продолжаем работать над улучшением реализации. Будем больше забивать — не будет вопросов.
Сильный соперник, мастеровитая команда с сильнейшим тренерским штабом. Зинэтула Хайдярович [Билялетдинов] — сильнейший тренер в лиге. С большим уважением относимся к нему. Я тоже многие вещи с ним обсуждаю. Для нас важный момент победить сегодня сильнейшую команду с таким тренерским штабом. В системе «Ак Барса» я не увидел ничего нового, они так всегда играют, это система Зинэтулы Хайдяровича. Вы видели фамилии соперника, эти ребята выиграли Кубок Гагарина, лучшие мастера нашего хоккея. Против таких ребят надо дорабатывать.
Хочу отметить нашего Владислава Подъяпольского. Он вытащил много мертвых моментов, внес вклад в победу.
Отсутствие Гусева? Первый матч за четыре месяца мы играли без Гусева, у нас была рекордная серия. Конечно, нам нужен Гусев. Нужна его лучшая версия, мы к этому придем. Мы все обсудили, у нас есть рабочий план, — передает слова Ротенберга корреспондент «Матч ТВ».