Ротенберг высказал мнение насчет сильнейшего тренера в КХЛ

Сильный соперник, мастеровитая команда с сильнейшим тренерским штабом. Зинэтула Хайдярович [Билялетдинов] — сильнейший тренер в лиге. С большим уважением относимся к нему. Я тоже многие вещи с ним обсуждаю. Для нас важный момент победить сегодня сильнейшую команду с таким тренерским штабом. В системе «Ак Барса» я не увидел ничего нового, они так всегда играют, это система Зинэтулы Хайдяровича. Вы видели фамилии соперника, эти ребята выиграли Кубок Гагарина, лучшие мастера нашего хоккея. Против таких ребят надо дорабатывать.