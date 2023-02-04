Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-7° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

Сын Овечкина отметился голом на Матче звезд НХЛ

Газета.Ru

В городе Санрайз, штат Флорида, на домашней арене клуба "Флорида Пантерз" проходит Матч всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сын Овечкина отметился голом на Матче звезд НХЛ
Фото: ХК «Динамо»ХК «Динамо»

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на лед со своим старшим сыном Сергеем, который на предконкрусном разогреве забросил шайбу в пустые ворота. В перерыве между конкурсами Овечкин-младший отметился голом, а также поучаствовал в разминке с остальными хоккеистами.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин примет участие в двух конкурсах мастерства во время Матча звезд лиги — 2023. 37-летний нападающий поучаствует в конкурсе на самый сильный бросок, а также на самый красивый буллит. Овечкин побеждал в конкурсе на самый сильный бросок в 2018 году и трижды выигрывал конкурс на самый красивый буллит (2008, 2009, 2011).

В текущем сезоне на счету Овечкина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 52 матчах. За свою карьеру в НХЛ он забросил 812 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю. Главной целью форварда является рекорд канадца Уэйна Гретцки. Он составляет 894 гола.

Хоккей,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители