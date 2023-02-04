Сын Овечкина отметился голом на Матче звезд НХЛ

В городе Санрайз, штат Флорида, на домашней арене клуба "Флорида Пантерз" проходит Матч всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на лед со своим старшим сыном Сергеем, который на предконкрусном разогреве забросил шайбу в пустые ворота. В перерыве между конкурсами Овечкин-младший отметился голом, а также поучаствовал в разминке с остальными хоккеистами.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин примет участие в двух конкурсах мастерства во время Матча звезд лиги — 2023. 37-летний нападающий поучаствует в конкурсе на самый сильный бросок, а также на самый красивый буллит. Овечкин побеждал в конкурсе на самый сильный бросок в 2018 году и трижды выигрывал конкурс на самый красивый буллит (2008, 2009, 2011).
В текущем сезоне на счету Овечкина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 52 матчах. За свою карьеру в НХЛ он забросил 812 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю. Главной целью форварда является рекорд канадца Уэйна Гретцки. Он составляет 894 гола.