Сын Овечкина отметился голом на Матче звезд НХЛ

В городе Санрайз, штат Флорида, на домашней арене клуба "Флорида Пантерз" проходит Матч всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Фото: ХК «Динамо» ХК «Динамо»

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на лед со своим старшим сыном Сергеем, который на предконкрусном разогреве забросил шайбу в пустые ворота. В перерыве между конкурсами Овечкин-младший отметился голом, а также поучаствовал в разминке с остальными хоккеистами.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин примет участие в двух конкурсах мастерства во время Матча звезд лиги — 2023. 37-летний нападающий поучаствует в конкурсе на самый сильный бросок, а также на самый красивый буллит. Овечкин побеждал в конкурсе на самый сильный бросок в 2018 году и трижды выигрывал конкурс на самый красивый буллит (2008, 2009, 2011).