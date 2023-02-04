Эксперт перечислил пять причин стабильности Овечкина в НХЛ

Стали известны главные причины выдающейся и стабильной игры российского форварда Александра Овечкина в НХЛ. Свой взгляд на успешность игрока изложил обозреватель The Athletic Тарик Эль-Башир.

Фото: twitter.com/capitals twitter.com/capitals

По его мнению, существуют пять основных причин, благодаря которым Овечкин «до сих пор забивает так, как не могли прежние великие игроки всех времён».

Это последовательность, приспособляемость, долговечность, «офис Ови» и жизнь, которая «вращается вокруг семьи».

Эль-Башир пишет, что именно эти качества излагают те, кто знает россиянина лучше всех. Кроме того, о них свидетельствует статистика.

Сейчас Овечкину принадлежит рекорд по количеству сезонных голов для игроков в возрасте старше 36 лет.