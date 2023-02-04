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1 час назад

Тарасенко предложил НХЛ провести предсезонные матчи в Сибири

Газета.Ru

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко заявил, что лиге стоит провести предсезонные матчи в Сибири, потому что они привлекут к себе большое внимание российских болельщиков.

Тарасенко предложил НХЛ провести предсезонные матчи в Сибири
Фото: Хоккей России/TwitterХоккей России/Twitter

"Где НХЛ нужно провести свои предсезонные матчи в будущем? В Сибири. Жители моего родного города будут очень счастливы", — передает слова Тарасенко The Athletic.

Тарасенко перешел в "Сент-Луис Блюз" в 2012 году после окончания контракта с петербургским СКА. В 2010-м он был выбран своим будущим клубом под 16-м номером в первом раунде драфта НХЛ.

В конце сезона-2021/22 сообщалось, что форвард хочет покинуть "Сент-Луис", однако впоследствии он принял решение остаться в команде. В нынешнем сезоне СМИ также сообщали о намерении Тарасенко найти себе новый клуб.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю поделился мнением о шансах российского бойца смешанных единоборств (ММА) Федора Емельяненко одержать победу над американцем Райаном Бейдером в своем прощальном поединке.

Емельяненко и Бейдер сразятся за чемпионский титул Bellator в тяжелом весе.

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