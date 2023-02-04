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1 час назад

Болельщики освистали Никиту Кучерова во время представления на Матче звёзд НХЛ

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Болельщики освистали российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова во время Матча звёзд НХЛ.

Болельщики освистали Кучерова во время конкурса в Матче звезд НХЛ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Диктор представлял хоккеистов для очередного конкурса мастерства, и, когда он дошёл до имени форварда «молний», трибуны громко освистали игрока. Кучеров, услышав это, только улыбнулся.

Отметим, что Матч звёзд проходит в Санрайзе (США) на домашней арене «Флориды Пантерз». У фанатов «пантер» напряжённые отношения с «Тампой». Так, помимо Кучерова, негативному приветствию подвергся другой хоккеист «Лайтнинг» — Пэт Марун. 34-летний нападающий не был вызван на Матч, однако выступил на нём в качестве журналиста. Когда камеры приковали к нему внимание, а сам Марун начал говорить в микрофон, болельщики освистали и его.

Кучеров принял участие в конкурсе на точность бросков и занял в нём пятое место.

Хоккей,Никита Кучеров,
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