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1 час назад

Сборная Атлантического дивизиона стала победителем Матча звезд НХЛ

ТАССиещё 1

Сборная Атлантического дивизиона со счетом 7:5 обыграла команду Центрального дивизиона в финале Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Соревнования прошли в Санрайзе (США, штат Флорида).

Сборная Атлантического дивизиона стала победителем Матча звезд НХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В составе победителей шайбы забросили Мэттью Ткачук (1-я минута), российский нападающий Никита Кучеров (5), Дилан Ларкин (10, 13, 19), Давид Пастрняк (18), Расмус Далин (20). Кучеров также отметился результативной передачей. У проигравших отличились Микко Рантанен (15), Джейсон Робертсон (19), Клейтон Келлер (20), Натан Маккиннон (20) и Кейл Макар (20).

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Вратарь сборной Атлантического дивизиона Андрей Василевский вышел на лед после первого периода. Он отразил 11 из 16 бросков. За команду Центрального дивизиона играли нападающие Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко, которые не отметились результативными действиями.

Матч всех звезд состоял из трех игр продолжительностью 20 минут (два периода по 10 минут) в формате "три на три". В полуфинале сборная Центрального дивизиона обыграла команду Тихоокеанского дивизиона (6:4), сборная Атлантического дивизиона победила команду Столичного дивизиона (10:6). В нынешнем формате мини-турнир прошел в седьмой раз. Ранее трижды в нем побеждала сборная Тихоокеанского дивизиона, трижды выигрывала команда Столичного дивизиона.

Матчи звезд НХЛ проводятся с 1947 года, ранее турнир представлял собой один матч между командами Западной и Восточной конференций, с 1998 по 2002 год хоккеисты распределялись по национальным признакам, выступая в составах сборных Северной Америки и мира, что было приурочено к участию игроков НХЛ в Олимпиадах 1998 и 2002 годов. Текущий формат Матча звезд применяется с 2016 года. В текущем сезоне в Матче звезд приняло участие рекордное число россиян (9): Александр Овечкин ("Вашингтон"), Андрей Свечников ("Каролина"), Артемий Панарин, Игорь Шестеркин (оба - "Нью-Йорк Рейнджерс"), Илья Сорокин ("Нью-Йорк Айлендерс"), Никита Кучеров, Андрей Василевский (оба - "Тампа"), Кирилл Капризов ("Миннесота") и Владимир Тарасенко ("Сент-Луис").

Хоккей,Расмус Далин,Клейтон Келлер,Мэттью Ткачук,Андрей Свечников,Игорь Шестеркин,Микко Рантанен,Давид Пастрняк,Дилан Ларкин,Натан Маккиннон,Кирилл Капризов,Илья Сорокин,Владимир Тарасенко,Артемий Панарин,Никита Кучеров,Александр Овечкин,Андрей Василевский,
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