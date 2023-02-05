Сборная Атлантического дивизиона стала победителем Матча звезд НХЛ

Сборная Атлантического дивизиона со счетом 7:5 обыграла команду Центрального дивизиона в финале Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Соревнования прошли в Санрайзе (США, штат Флорида).

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Вратарь сборной Атлантического дивизиона Андрей Василевский вышел на лед после первого периода. Он отразил 11 из 16 бросков. За команду Центрального дивизиона играли нападающие Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко, которые не отметились результативными действиями.

Матч всех звезд состоял из трех игр продолжительностью 20 минут (два периода по 10 минут) в формате "три на три". В полуфинале сборная Центрального дивизиона обыграла команду Тихоокеанского дивизиона (6:4), сборная Атлантического дивизиона победила команду Столичного дивизиона (10:6). В нынешнем формате мини-турнир прошел в седьмой раз. Ранее трижды в нем побеждала сборная Тихоокеанского дивизиона, трижды выигрывала команда Столичного дивизиона.