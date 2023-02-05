Сборная Атлантического дивизиона стала победителем Матча звезд НХЛ

Сборная Атлантического дивизиона со счетом 7:5 обыграла команду Центрального дивизиона в финале Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Соревнования прошли в Санрайзе (США, штат Флорида).
В составе победителей шайбы забросили Мэттью Ткачук (1-я минута), российский нападающий Никита Кучеров (5), Дилан Ларкин (10, 13, 19), Давид Пастрняк (18), Расмус Далин (20). Кучеров также отметился результативной передачей. У проигравших отличились Микко Рантанен (15), Джейсон Робертсон (19), Клейтон Келлер (20), Натан Маккиннон (20) и Кейл Макар (20).
Вратарь сборной Атлантического дивизиона Андрей Василевский вышел на лед после первого периода. Он отразил 11 из 16 бросков. За команду Центрального дивизиона играли нападающие Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко, которые не отметились результативными действиями.
Матч всех звезд состоял из трех игр продолжительностью 20 минут (два периода по 10 минут) в формате "три на три". В полуфинале сборная Центрального дивизиона обыграла команду Тихоокеанского дивизиона (6:4), сборная Атлантического дивизиона победила команду Столичного дивизиона (10:6). В нынешнем формате мини-турнир прошел в седьмой раз. Ранее трижды в нем побеждала сборная Тихоокеанского дивизиона, трижды выигрывала команда Столичного дивизиона.
Матчи звезд НХЛ проводятся с 1947 года, ранее турнир представлял собой один матч между командами Западной и Восточной конференций, с 1998 по 2002 год хоккеисты распределялись по национальным признакам, выступая в составах сборных Северной Америки и мира, что было приурочено к участию игроков НХЛ в Олимпиадах 1998 и 2002 годов. Текущий формат Матча звезд применяется с 2016 года. В текущем сезоне в Матче звезд приняло участие рекордное число россиян (9): Александр Овечкин ("Вашингтон"), Андрей Свечников ("Каролина"), Артемий Панарин, Игорь Шестеркин (оба - "Нью-Йорк Рейнджерс"), Илья Сорокин ("Нью-Йорк Айлендерс"), Никита Кучеров, Андрей Василевский (оба - "Тампа"), Кирилл Капризов ("Миннесота") и Владимир Тарасенко ("Сент-Луис").