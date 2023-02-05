Овечкин назвал особенным моментом игру с Кросби в одной команде на Матче звезд НХЛ

ТАСС, 5 февраля. Игра с канадским нападающим "Питтсбурга" Сидни Кросби в составе команды Столичного дивизиона на Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стала особенным моментом для российского форварда "Вашингтона" Александра Овечкина. Комментарий россиянина в воскресенье приводит пресс-служба лиги.

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Команда Столичного дивизиона в ночь на воскресенье уступила команде Атлантического дивизиона со счетом 6:10 в полуфинале Матча звезд НХЛ. Кросби забросил две шайбы с передач Овечкина, россиянин отличился голом после передачи канадца.

"Отличные выходные, много забавных моментов, много хороших воспоминаний. Мне понравилось, моим сыновьям это понравилось, - сказал Овечкин. - Семья наслаждается этим, это был особенный момент. Я думаю, нам [с Кросби] весело играть вместе, а не друг против друга. Прямо сейчас мы были в одной команде, и это тоже был очень особенный момент".

После матча Кросби отметил любезность Овечкина во время игры: "Я не ожидал, что в некоторых моментах получу от него шайбу обратно. Я думал, что просто выполнил свою работу, отдав ему передачу. Я думал, он собирался заканчивать атаку, но он был достаточно любезен, чтобы пару раз отдать мне шайбу обратно. У нас получилось забить несколько хороших голов".

Овечкину 37 лет, он был выбран "Вашингтоном" под первым номером драфта НХЛ в 2004 году. В составе команды россиянин стал победителем Кубка Стэнли в 2018 году. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ в регулярных чемпионатах, на его счету 812 шайб. По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894). Овечкин принял участие в восьмом Матче звезд и является рекордсменом по этому показателю среди российских хоккеистов.