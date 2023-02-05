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2 часа назад

Капризов заявил, что организаторы Матча звезд НХЛ отняли у него право участвовать в конкурсе

Газета.Ruиещё 3

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, что должен был участвовать в конкурсе на скорость на Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), но организаторы мероприятия в последний момент сказали ему, что состязание пройдет без него. Слова Капризова передает пресс-служба «Миннесоты».

Капризов раскритиковал организаторов Матча звезд НХЛ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Почему не участвовал в конкурсе на скорость? Я не знаю (смеется). Конечно, я не самый быстрый хоккеист, но я был готов к конкурсу. Но в последний момент ко мне подошли организаторы и сказали, что я не участвую. Вот и все», — сказал Капризов.

Мероприятие прошло во Флориде на cтадионе «Пантерз». 3 февраля прошли конкурcы маcтерcтва, а 4 февраля состоялись матчи между командами дивизионов. Матч звезд прошел на cтадионе «Флориды» второй раз в иcтории (ранее он был в 2003 году).

Хоккей,Кирилл Капризов,
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