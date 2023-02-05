Капризов раскритиковал организаторов Матча звезд НХЛ

«Почему не участвовал в конкурсе на скорость? Я не знаю (смеется). Конечно, я не самый быстрый хоккеист, но я был готов к конкурсу. Но в последний момент ко мне подошли организаторы и сказали, что я не участвую. Вот и все», — сказал Капризов.