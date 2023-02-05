Капризов раскритиковал организаторов Матча звезд НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, что должен был участвовать в конкурсе на скорость на Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), но организаторы мероприятия в последний момент сказали ему, что состязание пройдет без него. Слова Капризова передает пресс-служба «Миннесоты».
«Почему не участвовал в конкурсе на скорость? Я не знаю (смеется). Конечно, я не самый быстрый хоккеист, но я был готов к конкурсу. Но в последний момент ко мне подошли организаторы и сказали, что я не участвую. Вот и все», — сказал Капризов.
Мероприятие прошло во Флориде на cтадионе «Пантерз». 3 февраля прошли конкурcы маcтерcтва, а 4 февраля состоялись матчи между командами дивизионов. Матч звезд прошел на cтадионе «Флориды» второй раз в иcтории (ранее он был в 2003 году).