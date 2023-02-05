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59 минут назад

Овечкин сравнил свое первое посещение Вашингтона с нахождением в тюрьме

Газета.Ru

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вспомнил момент, когда он впервые оказался в столице США. Его слова передает ESPN.

Овечкин сравнил свое первое посещение Вашингтона с нахождением в тюрьме
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Странно. Я жил в гостинице, причем в каком-то странном номере. Не на первом, не на втором этаже, а на минус первом. Я был как будто в тюрьме. Английского не знаю, телевизора нет, только маленькое окошко. Сидел там и думал: «Что я тут делаю?» — сказал Овечкин.

В текущем сезоне на счету Овечкина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 52 матчах. За свою карьеру в НХЛ он забросил 812 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю. Главной целью форварда является рекорд канадца Уэйна Гретцки. Он составляет 894 гола.

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