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4 часа назад

Комиссар НХЛ сделал заявление об отказе россиянина надеть форму в поддержку ЛГБТ

Lenta.ru

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн сделал заявление об отказе российского защитника «Филадельфии Флайерc» Ивана Проворова надевать форму в поддержку ЛГБТ-сообщества. Его слова приводит The Score.

В НХЛ сделали заявление об отказе россиянина надеть форму в поддержку ЛГБТ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Беттмэн заявил, что НХЛ выступает за инклюзивность, однако считает нужным уважать индивидуальный выбор.

«Некоторым людям более комфортно участвовать в чем-то, чем другим. Разнообразие и дружелюбие заключается в том числе в понимании этих различий», — подчеркнул он.

Проворов отказался выходить на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» 18 января из-за использования на ней формы с символикой ЛГБТ. Спортсмен объяснил, что уважает выбор каждого, однако предпочитает оставаться верным себе и своей религии.

После этого канадский журналист TSN Горд Миллер призвал наказать российского хоккеиста. Он посчитал, что свобода слова не освобождает от последствий. Однако в руководстве лиги подчеркнули, что игроки вправе решать, в каких акциях участвовать. «Филадельфия» также выступила в поддержку своего игрока.

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