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52 минуты назад

В "Вашингтоне" пошутили над "Флоридой" по поводу сына Овечкина

Газета.Ruиещё 2

"Вашингтон Кэпиталз" в своих соцсетях пошутил над "Флоридой" по поводу возможной карьеры 4-летнего сына Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В "Вашингтоне" пошутили над "Флоридой" по поводу сына Овечкина
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Эй, "Флорида", напоминаем: Ови-младший еще не доступен для выбора на драфте", - сказано в соцсетях "Вашингтона".

Напомним, что Александра Овечкина в 2003 году "Флорида" пыталась заполучить на драфте. На тот момент россиянин был не доступен для драфта, однако генеральный менеджер "Флориды" пытался настоять на включении россиянина. В итоге в 2004 году "Кэпиталз" задрифтовали Овечкина под первым номером.

4 февраля капитан "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби, Александр и Сергей Овечкины выиграли конкурс на самый эффектный буллит на Матче звезд НХЛ. Они втроем исполнили буллит, решающий бросок нанес 4-летний Овечкин.

Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего Овечкина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 52 матчах. За свою карьеру в НХЛ россиянин забросил 812 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю.

Ранее владелец "Вашингтона" Тед Леонис высказался о готовности сына Александра Овечкина, который вышел с ним на лед в Матче звезд НХЛ.

Хоккей,Александр Овечкин,
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