Овечкин прокомментировал погоню за рекордом Гретцки

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин поделился мнением о погоне за Уэном Гретцки в списке лучших снайперов лиги, передает ESPN.

«Когда обошел Горди Хоу, рекорд Гретцки стал казаться более реальным? Нет. Может, когда я буду в 10–20 голах… Но пока что может случиться что угодно», — сказал Овечкин.

Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 52 матчах. За свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 812 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю.

24 декабря россиянин в матче против «Виннипега» оформил дубль и отметился результативной передачей. Именно вторая шайба позволила 37-летнему форварду превзойти рекорд Горди Хоу и выйти на чистое второе место в списке снайперов за всю историю лиги. У Уэйна Гретцки 894 шайбы.