Капризов рассказал, о чём поговорил с сыном Овечкина во время Матча звёзд НХЛ

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, о чём успел поговорить с сыном нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина во время Матча всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Фото: Betassist Betassist

«Он задал только один вопрос: «Когда будет моя очередь исполнять буллит?» – цитирует Капризова The Athletic.

Матч звёзд НХЛ прошёл 4 и 5 февраля в Санрайзе. В шоу-программе на лёд вместе с Овечкиным вышел его четырёхлетний сын Сергей.

Капитан «Вашингтона» принял участие в конкурсе на самый красивый буллит. В рамках состязания Сергей Овечкин вместе с отцом и нападающим «Питтсбург Пингвинз» Синди Кросби тоже попробовал исполнить штрафной бросок и реализовал свою попытку.