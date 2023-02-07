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1 час назад

Капризов рассказал, о чём поговорил с сыном Овечкина во время Матча звёзд НХЛ

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Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, о чём успел поговорить с сыном нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина во время Матча всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Капризов рассказал, о чём поговорил с сыном Овечкина во время Матча звёзд НХЛ
Фото: BetassistBetassist

«Он задал только один вопрос: «Когда будет моя очередь исполнять буллит?» – цитирует Капризова The Athletic.

Матч звёзд НХЛ прошёл 4 и 5 февраля в Санрайзе. В шоу-программе на лёд вместе с Овечкиным вышел его четырёхлетний сын Сергей.

Капитан «Вашингтона» принял участие в конкурсе на самый красивый буллит. В рамках состязания Сергей Овечкин вместе с отцом и нападающим «Питтсбург Пингвинз» Синди Кросби тоже попробовал исполнить штрафной бросок и реализовал свою попытку.

По ходу конкурса Овечкин на некоторое время оставлял сына с Капризовым и вратарём «Нью-Йорк Айлендерс» Ильёй Сорокиным.

Хоккей,Сергей Овечкин,Кирилл Капризов,Илья Сорокин,
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