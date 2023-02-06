Глава НХЛ ответил Гашеку на требование отстранить россиян от игр

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил о своем несогласии с легендарным чешским хоккеистом Домиником Гашеком, который потребовал отстранить российских спортсменов от участия в турнирах. Слова Беттмэна приводит финское издание Ilta-Sanomat.

Беттмэн подчеркнул, что Гашек имеет право на свое мнение, в том числе и на критику НХЛ.

«Но я не думаю, что его мнение отражает позицию чешского народа или руководства страны. Кстати, я с ним не согласен», - заметил комиссар НХЛ.

Ранее бывший чешский хоккеист, олимпийский чемпион Доминик Гашек заявлял, что считает «непростительным поступком» и «неуважение со стороны НХЛ к Украине и ее народу» допуск к участию в матчах российских игроков.