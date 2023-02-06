Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
3 часа назад

Глава НХЛ ответил Гашеку на требование отстранить россиян от игр

Алиса Селезнёва

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил о своем несогласии с легендарным чешским хоккеистом Домиником Гашеком, который потребовал отстранить российских спортсменов от участия в турнирах. Слова Беттмэна приводит финское издание Ilta-Sanomat.

Беттмэн подчеркнул, что Гашек имеет право на свое мнение, в том числе и на критику НХЛ.

«Но я не думаю, что его мнение отражает позицию чешского народа или руководства страны. Кстати, я с ним не согласен», - заметил комиссар НХЛ.

Ранее бывший чешский хоккеист, олимпийский чемпион Доминик Гашек заявлял, что считает «непростительным поступком» и «неуважение со стороны НХЛ к Украине и ее народу» допуск к участию в матчах российских игроков.

Гашек раскритиковал чешское ТВ за показ боя Емельяненко

Напомним, что в феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать россиян и белорусов к соревнованиям из-за конфликта на Украине. 25 января организация выступила за возвращение спортсменов в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать к ним атлетов, которые высказались в поддержку проведения спецоперации.

Хоккей,Видео,Гэри Беттмэн,Доминик Гашек,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители