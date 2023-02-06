Глава НХЛ ответил Гашеку на требование отстранить россиян от игр

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил о своем несогласии с легендарным чешским хоккеистом Домиником Гашеком, который потребовал отстранить российских спортсменов от участия в турнирах. Слова Беттмэна приводит финское издание Ilta-Sanomat.
Беттмэн подчеркнул, что Гашек имеет право на свое мнение, в том числе и на критику НХЛ.
«Но я не думаю, что его мнение отражает позицию чешского народа или руководства страны. Кстати, я с ним не согласен», - заметил комиссар НХЛ.
Ранее бывший чешский хоккеист, олимпийский чемпион Доминик Гашек заявлял, что считает «непростительным поступком» и «неуважение со стороны НХЛ к Украине и ее народу» допуск к участию в матчах российских игроков.
Напомним, что в феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать россиян и белорусов к соревнованиям из-за конфликта на Украине. 25 января организация выступила за возвращение спортсменов в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать к ним атлетов, которые высказались в поддержку проведения спецоперации.