Слуцкий рассказал о работе российских тренеров

– Мы должны признать, что наша спортивная, футбольная в частности, индустрия не так востребована в ведущих футбольных странах. Нам есть куда стремиться.

– Как, кстати, и хоккейная. Надо сказать, что тренеров тоже не очень много, которые бы работали за границей.