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1 час назад

Слуцкий о российских тренерах: «В НХЛ вообще кто-то главным работал? А в хоккее мы на принципиально иных позициях, чем в футболе»

Sports.ru

Леонид Слуцкий отметил, что российских тренеров не берут в НХЛ.

Слуцкий рассказал о работе российских тренеров
Фото: Sports.ruSports.ru

Бывший главный тренер сборной России по футболу поделился своими видением ситуации в разговоре с телеведущим Денисом Казанским.

– Мы должны признать, что наша спортивная, футбольная в частности, индустрия не так востребована в ведущих футбольных странах. Нам есть куда стремиться.

– Как, кстати, и хоккейная. Надо сказать, что тренеров тоже не очень много, которые бы работали за границей.

– В НХЛ вообще кто-либо главным тренером когда-то работал?

– Нет. Помощниками были, главными – нет.

– Ну вот, пожалуйста, хотя в хоккее мы на принципиально иных позициях, нежели в футболе, – отметил Слуцкий.

Хоккей,Денис Казанский,СБОРНАЯ РОССИИ,
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