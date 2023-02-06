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1 час назад

Овечкин сравнил первый приезд в США с попаданием в тюрьму

Lenta.ru

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вспомнил впечатления от переезда в США. Его слова приводит ESPN.

Овечкин сравнил первый приезд в США с попаданием в тюрьму
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Хоккеист сравнил первый приезд в Вашингтон с попаданием в тюрьму.

«Я жил в странном номере. Не на первом, не на втором этаже, а на минус первом. С маленьким окошком. Сидел там и думал: "Что я тут делаю?"» — рассказал он, добавив, что на тот момент не знал английского и не мог даже посмотреть телевизор.

В сентябре 2021 года Овечкин рассказал о трудностях при адаптации к жизни в США. Он отметил, что первое время после переезда у него был персональный помощник.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Хоккей,Александр Овечкин,
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