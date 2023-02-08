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50 минут назад

Клубы НХЛ следят за 20-летним защитником «Торпедо» Конюшковым. Он набрал 20 очков и заблокировал 91 бросок

Sports.ruиещё 1

Клубы НХЛ заинтересовал 20-летний защитник «Торпедо».

Клубы НХЛ следят за 20-летним защитником «Торпедо»
Фото: Sports.ruSports.ru

Скауты команд лиги наблюдают за Богданом Конюшковым, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Хоккеист проводит первый сезон в КХЛ.

Конюшков набрал 20 (1+19) очков при полезности «плюс 5» в 58 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 20:40. Также защитник заблокировал 91 бросок.

Договор игрока с нижегородским клубом рассчитан до 30 апреля 2024 года.

20-летний Конюшков из «Торпедо» – в пятерке лидеров КХЛ по выигранным единоборствам и успешным передачам среди защитников

Хоккей,Торпедо,Фонбет,
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