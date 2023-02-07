Тренер СКА рассказал об ужасных последствиях столкновения Зыкова с Радуловым

«Точный диагноз будет известен позднее. Но там все могло быть гораздо хуже.



Можно сказать, Валя родился в рубашке. У него перелом носовых пазух. Сломана верхняя челюсть. Все верхние зубы он потерял. Их больше нет. При этом есть серьезное сотрясение мозга.



Везение в том, что Зыков вообще мог завершить карьеру или вылетел бы до конца сезона, что уже произошло с несколькими игроками СКА», — передает слова Ротенберга «Матч ТВ».