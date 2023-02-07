Тренер СКА рассказал об ужасных последствиях столкновения Зыкова с Радуловым

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что игроку команды Валентину Зыкову повезло, что он сможет продолжить карьеру после жуткого столкновения с Александром Радуловым.
«Точный диагноз будет известен позднее. Но там все могло быть гораздо хуже.
Можно сказать, Валя родился в рубашке. У него перелом носовых пазух. Сломана верхняя челюсть. Все верхние зубы он потерял. Их больше нет. При этом есть серьезное сотрясение мозга.
Везение в том, что Зыков вообще мог завершить карьеру или вылетел бы до конца сезона, что уже произошло с несколькими игроками СКА», — передает слова Ротенберга «Матч ТВ».
Напомним, что 3 февраля на первой минуте стартового периода матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и «Ак Барсом» Радулов провел силовой прием в отношении Зыкова, который пытался перехватить у него шайбу.
Судьи просматривали эпизод на предмет наложения большого штрафа на Радулова, но в итоге не увидели нарушения со стороны капитана клуба из столицы Татарстана.