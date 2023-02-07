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43 минуты назад

Тренер СКА Ротенберг заявил, что Зыков мог закончить карьеру из-за столкновения с Радуловым

Газета.Ruиещё 1

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что игроку команды Валентину Зыкову повезло, что он сможет продолжить карьеру после жуткого столкновения с Александром Радуловым.

Тренер СКА рассказал об ужасных последствиях столкновения Зыкова с Радуловым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Точный диагноз будет известен позднее. Но там все могло быть гораздо хуже.

Можно сказать, Валя родился в рубашке. У него перелом носовых пазух. Сломана верхняя челюсть. Все верхние зубы он потерял. Их больше нет. При этом есть серьезное сотрясение мозга.

Везение в том, что Зыков вообще мог завершить карьеру или вылетел бы до конца сезона, что уже произошло с несколькими игроками СКА», — передает слова Ротенберга «Матч ТВ».

Напомним, что 3 февраля на первой минуте стартового периода матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и «Ак Барсом» Радулов провел силовой прием в отношении Зыкова, который пытался перехватить у него шайбу.

Судьи просматривали эпизод на предмет наложения большого штрафа на Радулова, но в итоге не увидели нарушения со стороны капитана клуба из столицы Татарстана.

Хоккей,Валентин Зыков,Роман Ротенберг,СКА,
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