Овечкин заявил, что пьет колу прямо во время матчей

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал, что предпочитает есть в столице США, а также заявил, что пьет газировку прямо во время матчей. Его слова передает ESPN. "В Вашингтоне я ем всегда одно и то же – спагетти с соусами. На выездах ем салаты, супы, спагетти и курицу с пармезаном. Что у меня налито в бутылку во время матчей? Кола. В первый сезон мой массажист, он был профессиональным марафонцем, сказал мне, что для энергии пьют колу. Не знаю, дает ли она энергию, но вроде работает", — сказал Овечкин. В текущем сезоне на счету Овечкина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 52 матчах. За свою карьеру в НХЛ он забросил 812 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю. Главной целью форварда является рекорд канадца Уэйна Гретцки. Он составляет 894 гола. Ранее Уэйн Гретцки поделился мнением о голе Александра Овечкина в ворота "Аризоны Койотс" в январе 2006 года.