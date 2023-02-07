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1 час назад

Овечкин рассказал о привычке пить колу во время матчей

Lenta.ru

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал о своих любимых блюдах и о привычке пить газировку во время матчей. Слова спортсмена приводит ESPN.

Овечкин рассказал о необычной привычке
Фото: ТАССТАСС

Хоккеист поделился, что в Вашингтоне всегда отдает предпочтение спагетти с разными соусами. На выездах, по его словам, помимо спагетти, он также питается салатами, супами и курицей с пармезаном.

«Что у меня налито в бутылку во время матчей? Кола. В первый сезон мой массажист, он был профессиональным марафонцем, сказал мне, что для энергии пьют колу», — рассказал Овечкин.

Он добавил, что замечает положительный эффект.

Ранее спортсмен сравнил первый приезд в США с попаданием в тюрьму. Овечкин сообщил, что его поселили в странный номер с маленьким окошком, расположенный на минус первом этаже.

Хоккей,Александр Овечкин,
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