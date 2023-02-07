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3 часа назад

Нападающий "Миннесоты" Капризов забросил 28-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ

Газета.Ruиещё 4

В эти минуты на стадионе «Малюет Арена» в Темпе проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Аризона Койотс» принимает «Миннесоту Уайлд». Идет второй период, «Миннесота» впереди со счетом 1:0.

Капризов забросил 28-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ
Фото: Газета.ruГазета.ru

На четвертой минуте второй двадцатиминутки российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов открыл счет на табло. Эта шайба стала для Капризова 28-й в нынешнем сезоне. Также на его счету 32 результативные передачи.

После 48 проведенных матчей «Миннесота» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, имея в активе 58 очков. «Аризона» занимает 14-ю позицию, набрав 38 баллов.

Ранее «Флорида Пантерз» одержала победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 7:1. За «Тампу» единственный гол забил российский нападающий Никита Кучеров. Ему ассистировали российский защитник Михаил Сергачев и форвард Брейден Пойнт.

Хоккей,Михаил Сергачев,Кирилл Капризов,Никита Кучеров,
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