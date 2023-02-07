Капризов забросил 28-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты на стадионе «Малюет Арена» в Темпе проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Аризона Койотс» принимает «Миннесоту Уайлд». Идет второй период, «Миннесота» впереди со счетом 1:0.

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На четвертой минуте второй двадцатиминутки российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов открыл счет на табло. Эта шайба стала для Капризова 28-й в нынешнем сезоне. Также на его счету 32 результативные передачи.

После 48 проведенных матчей «Миннесота» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, имея в активе 58 очков. «Аризона» занимает 14-ю позицию, набрав 38 баллов.