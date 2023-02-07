Василевский пропустил семь голов за матч

Одна из худших игр для Андрея.
«Тампа» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ потерпела разгромное поражение от «Флориды» со счётом 1:7. Голкипер «молний» Андрей Василевский пропустил семь голов и отразил 42 броска из 49.
28-летний россиянин второй раз в карьере в рамках регулярки пропустил семь голов. В феврале 2020 года ему семь шайб забила «Аризона».
В 37 матчах текущего сезона на счету Андрея 23 победы. В среднем за встречу он пропускает 2,63 гола, отражая 91,6% бросков. Ранее Василевский принял участие на Матче звёзд НХЛ. Это было пятое подобное мероприятие в его карьере.
Василевский является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы». Также в его трофейной коллекции «Конн Смайт Трофи» и «Везина Трофи».