Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+1° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
2 часа назад

Василевский второй раз в карьере пропустил семь голов за матч

Betassist

Одна из худших игр для Андрея.

Василевский пропустил семь голов за матч
Фото: Tampa Bay TimesTampa Bay Times

«Тампа» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ потерпела разгромное поражение от «Флориды» со счётом 1:7. Голкипер «молний» Андрей Василевский пропустил семь голов и отразил 42 броска из 49.

28-летний россиянин второй раз в карьере в рамках регулярки пропустил семь голов. В феврале 2020 года ему семь шайб забила «Аризона».

В 37 матчах текущего сезона на счету Андрея 23 победы. В среднем за встречу он пропускает 2,63 гола, отражая 91,6% бросков. Ранее Василевский принял участие на Матче звёзд НХЛ. Это было пятое подобное мероприятие в его карьере.

Василевский является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы». Также в его трофейной коллекции «Конн Смайт Трофи» и «Везина Трофи».

Хоккей,Андрей Василевский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители