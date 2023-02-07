Гашек нашел себе новую цель

«Американцы и канадцы действительно далеко от Украины. Они не чувствуют ни малейшей опасности. Еще надо понять одноклубников российских хоккеистов — они с ними каждый день, вместе ходят на обеды, дружат. Поэтому им трудно говорить. Я ни в коем случае никого не защищаю, но понимаю, что для них это вопрос далекий. Их родственники не умирают. Повторяю, НХЛ должна заплатить миллиарды долларов за свое отношение. Это моя цель», — передает слова Гашека CNN.