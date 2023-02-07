Гашек нашел себе новую цель

Бывший вратарь ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Доминик Гашек заявил, что его целью стало добиться от лиги наказания за выступление россиян.
«Американцы и канадцы действительно далеко от Украины. Они не чувствуют ни малейшей опасности. Еще надо понять одноклубников российских хоккеистов — они с ними каждый день, вместе ходят на обеды, дружат. Поэтому им трудно говорить. Я ни в коем случае никого не защищаю, но понимаю, что для них это вопрос далекий. Их родственники не умирают. Повторяю, НХЛ должна заплатить миллиарды долларов за свое отношение. Это моя цель», — передает слова Гашека CNN.
На днях чех выступил против участия в Матче звезд НХЛ российских хоккеистов из-за спецоперации на Украине.
Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.
После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований.
В НХЛ отказались от идеи запретить допуск россиян. Отечественные хоккеисты продолжают свое выступление в лиге.