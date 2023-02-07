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45 минут назад

Гашек назвал своей целью наказание НХЛ за выступление россиян

Газета.Ru

Бывший вратарь ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Доминик Гашек заявил, что его целью стало добиться от лиги наказания за выступление россиян.

Гашек нашел себе новую цель
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Американцы и канадцы действительно далеко от Украины. Они не чувствуют ни малейшей опасности. Еще надо понять одноклубников российских хоккеистов — они с ними каждый день, вместе ходят на обеды, дружат. Поэтому им трудно говорить. Я ни в коем случае никого не защищаю, но понимаю, что для них это вопрос далекий. Их родственники не умирают. Повторяю, НХЛ должна заплатить миллиарды долларов за свое отношение. Это моя цель», — передает слова Гашека CNN.

На днях чех выступил против участия в Матче звезд НХЛ российских хоккеистов из-за спецоперации на Украине.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований.

В НХЛ отказались от идеи запретить допуск россиян. Отечественные хоккеисты продолжают свое выступление в лиге.

Хоккей,Доминик Гашек,
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