Жена Овечкина рассказала, соблюдает ли нападающий «Вашингтона» диету

Анастасия Шубская, супруга российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, ответила на вопрос о диете мужа.

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«Диета… Нет у него никакой диеты. Он ест пасту, очень любит фрикадельки», — сказала Шубская ESPN.

Ранее Овечкин признался, что во время матчей НХЛ он пьет колу.

Овечкин присоединился к «Вашингтон Кэпиталз» в 2005 году. Александр дебютировал в НХЛ в октябре того же года в матче против «Коламбус Блю Джекетс», в котором сделал дубль и помог «Вашингтону» победить.

В данный момент 37-летний Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб). На счету Гретцки 894 заброшенные шайбы.

В текущем сезоне россиянин поучаствовал в 51 матче «Вашингтона» и набрал 54 (32+22) очка.

После 53 игр регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» занимает 4-е место в таблице Конференции «Восток» с 60 очками. Лидирует в розыгрыше «Каролина» с 74 очками.