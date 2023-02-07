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46 минут назад

«Родился в рубашке»: Тренер о состоянии хоккеиста Зыкова, который потерял большую часть зубов

Елена Прошина

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о состоянии нападающего Валентина Зыкова, который потерял почти все зубы после столкновения с форвардом «Ак Барса» Радуловым. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Тренер рассказал о состоянии хоккеиста Зыкова, который потерял большую часть зубов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам тренера, Зыков получил серьёзную травму, но всё ещё есть шансы, что спортсмен выйдет на лёд в этом сезоне. Как уточняет Ротенберг, в результате столкновения Зыков получил перелом носовых пазух и верхней челюсти, сотрясение мозга и потерю почти всех верхних зубов. При этом тренер считает, что спортсмену повезло, и его состояние могло быть ещё хуже.

«Можно сказать, Валя родился в рубашке», – заключил тренер.

Кроме того, Ротенберг заявил, что Зыков может снова выйти на лед в плей-офф который состоится через несколько месяцев. «Это лишь шанс, мы пока точно не знаем, ситуация находится в динамике. Верим в лучшее», – сказал тренер.

4 февраля во время матча регулярного чемпионата КХЛ Валентин Зыков получил травму после силового приема нападающего Александра Радулова. Инцидент произошёл на 24-й секунде матча, после чего Зыков покинул площадку.

Хоккей,Валентин Зыков,Роман Ротенберг,Александр Радулов,СКА,
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