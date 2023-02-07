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1 час назад

Терюшков заявил, что Гашек стремится отменить всех русских и саму Россию любой ценой

Газета.Ru

Депутат Государственной думы Российской Федерации Роман Терюшков отреагировал на неоднократные высказывания чешского хоккейного вратаря Доменика Гашека по поводу выступлений российских игроков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В Госдуме отреагировали на скандальные высказывания Гашека о российских игроках НХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Гашек требует решения "русского вопроса" окончательно и бесповоротно. В его риторике есть главная линия - отменить всех русских и саму Россию любой ценой. Для реализации задуманного Гашек и подобные ему используют лучший политический инструмент современности - спорт", – передает слова Терюшкова Metaratings.ru.

Бывший вратарь ряда клубов Национальной хоккейной лиги Гашек ранее заявил, что его целью стало добиться от лиги наказания за выступление россиян. На днях чех выступил против участия в Матче звезд НХЛ российских хоккеистов из-за спецоперации на Украине. В НХЛ, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), отказались от идеи запретить допуск россиян. Отечественные хоккеисты продолжают свое выступление в лиге.

Ранее Зарема Салихова, жена экс-президента московского "Спартака" Леонида Федуна, отреагировала на желание бывшего главного тренера красно-белых Дмитрия Аленичева вернуться в столичный футбольный клуб.

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