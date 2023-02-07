В Госдуме отреагировали на скандальные высказывания Гашека о российских игроках НХЛ

"Гашек требует решения "русского вопроса" окончательно и бесповоротно. В его риторике есть главная линия - отменить всех русских и саму Россию любой ценой. Для реализации задуманного Гашек и подобные ему используют лучший политический инструмент современности - спорт", – передает слова Терюшкова Metaratings.ru.

Бывший вратарь ряда клубов Национальной хоккейной лиги Гашек ранее заявил, что его целью стало добиться от лиги наказания за выступление россиян. На днях чех выступил против участия в Матче звезд НХЛ российских хоккеистов из-за спецоперации на Украине. В НХЛ, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), отказались от идеи запретить допуск россиян. Отечественные хоккеисты продолжают свое выступление в лиге.