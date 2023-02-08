Малкин опередил Марло в списке лучших бомбардиров НХЛ

В сегодняшнем матче с «Колорадо» российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами и набрал 1198-е очко и опередил Патрика Марло (1197), выйдя на единоличное 51-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Два результативных действия отделяют россиянина от красивой отметки в 1200 очков и показателя Дино Сисарелли, который сейчас и замыкает топ-50 бомбардиров.