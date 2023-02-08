Российского вратаря признали второй звездой дня в НХЛ

В матче против «Сиэтл Кракен» голкипер отразил 32 броска по воротам и оформил шатаут — 4:0. Он провел пятый сухой матч в сезоне, сравнявшись с лидером по этому показателю Дарси Кемпером из «Вашингтон Кэпиталс». Кроме того, для Сорокина это 15-й шатаут в карьере, россиянин вышел на четвертое место по этому показателю в истории НХЛ.