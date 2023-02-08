Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
1 час назад

Россиянин признан второй звездой дня в НХЛ

Алиса Селезнёва

Российский вратарь «Нью Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, отразивший все броски по своим воротам в матче с «Сиэтл Кракен», признан второй звездой игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Об этом пишет «Газета.ру».

Россиянин признан второй звездой дня в НХЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Благодаря игре россиянина, матч его команды против «Сиэтл Кракен» завершился «всухую», со счетом 4:0.

Звание лучшего игрока дня Сорокин уступил лишь швейцарскому нападающему «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майеру, который набрал три очка в матче против «Тампы-Бэй Лайтнинг». Эту игру его команда выиграла со счетом 4:3.

На третьем месте лучших игроков дня оказался вратарь «Питтсбург Пингвинз» Кейси ДеСмит, он отразил 41 бросок в ходе игры против «Колорадо Эвеланш».

Ранее Евгений Малкин поднялся на второе место в списке лучших российских бомбардиров НХЛ. Всего у спортсмена в сезоне было 12 заброшенных шайб и 22 результативные передачи, что дало ему 34 очка. В целом же на счету в НХЛ у россиянина 1180 очков в 1017 матчах и 456 заброшенных шайб.

Хоккей,Тимо Майер,Илья Сорокин,Евгений Малкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители