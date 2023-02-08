Россиянин признан второй звездой дня в НХЛ

Российский вратарь «Нью Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, отразивший все броски по своим воротам в матче с «Сиэтл Кракен», признан второй звездой игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Об этом пишет «Газета.ру».

Благодаря игре россиянина, матч его команды против «Сиэтл Кракен» завершился «всухую», со счетом 4:0.

Звание лучшего игрока дня Сорокин уступил лишь швейцарскому нападающему «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майеру, который набрал три очка в матче против «Тампы-Бэй Лайтнинг». Эту игру его команда выиграла со счетом 4:3.

На третьем месте лучших игроков дня оказался вратарь «Питтсбург Пингвинз» Кейси ДеСмит, он отразил 41 бросок в ходе игры против «Колорадо Эвеланш».